“La materia, l’arte e la vita”: XII Rassegna Internazionale per Ceramisti Contemporanei

Albissola Marina. Da sabato 10 ottobre (inaugurazione alle ore 17) a domenica 18 ottobre presso Kèlyfos Contemporary Art & Design, in via Ferdinando Isola 15, si terrà la XII Rassegna Internazionale per Ceramisti Contemporanei “La materia, l’arte e la vita”, promossa dall’associazione di volontariato culturale Amici della Ceramica – Circolo “Nicolò Poggi”.

Dal 1997 la manifestazione facilita gli incontri di esperienze artistiche diverse tra i ceramisti, le gallerie d’arte e il circolo organizzatore e arricchisce la Liguria dal punto di vista sia culturale sia del richiamo turistico.

Con notevole impegno organizzativo e nonostante le problematiche create dalla pandemia da Covid-19 il Circolo “Poggi” è riuscito ad invitare gli artisti Carlo Sips e Dolores De Giorgi a partecipare alla rassegna ed entrambi hanno accolto con piacere l’invito ed espongono una loro opera.

LA CLASSIFICA

1° posto per “Il volo” di Antonio Quattrini. Con un titolo evocativo e un’opera affascinante e dinamica per forma e colori l’autore centra con emozione il tema proposto dal concorso e riusce a dare leggerezza alla solidità della materia con l’utilizzo sapiente di terre e colori.

2° posto per “Memorie Mediterranee” di Andrea Roggi. L’autore si richiama alle grandi civiltà del passato e ai frammenti della memoria della ceramica mediterranea ricca di cultura, veri semi per il futuro.

3° posto “Nuova Vita” di Davide Caleffi. L’autore rispetta pienamente il tema e dà un nuovo respiro alla materia ceramica nella simbologia della rinascita da frammenti di storie, genti e culture.

Menzioni di merito

“Connessioni di liberi pensieri” di Franca Baralis per l’interessante concetto di connessioni tra geometria, pensiero, forma e materia;

“Uovo lunare” di Laura Macchia: l’opera colpisce per la ritmica disposizione degli elementi e la purezza delle forme;

“Madre terra” di Elisa Traverso per aver trasmesso, attraverso la sua opera ceramica, calore ed emozione non disgiunta da una bella tecnica realizzativa;

“Solitaria” di Rosanna La Spesa per aver saputo unire impeto poetico e materia con un affascinante risultato formale.

La giuria è composta dall’architetto e critico d’arte Roberto Giannotti, dal gallerista Gianluca Cutrupi, dal presidente degli Amici della Ceramica Pina Distefano, dalla pittrice Rosaria Santorelli e dalla ceramista Dolores De Giorgi.