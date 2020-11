“La malattia è un’altra cosa”: ad Albenga una conferenza sui sintomi del nostro corpo

Albenga. Sabato 14 novembre dalle 20:30 alle 23 presso la sede di Bastapoco Onlus, in via Piave 98B, Fabrizio Aliotta ci spiegherà perché ci ammaliamo e cos’è la malattia? La conferenza “La malattia è un’altra cosa” verterà sulle cinque Leggi Biologiche, una prima conoscenza di base per iniziare a comprendere i sintomi del nostro corpo da un altro punto di vista.

Vedremo come la “mal-attia” assuma un valore completamente diverso rispetto alle nostre credenze: si parlerà in particolare di come la nostra psiche influisce sulla salute e cosa fanno batteri e virus all’interno del nostro corpo. Faremo infine alcune riflessioni riguardo la genetica, il sistema immunitario e il nuovo significato della parola “prevenzione”.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Parafarmacia Garbarino – Centro Olistico e per parteciparvi è obbligatoria la prenotazione.