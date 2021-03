“La magica libreria piccola piccola”: la letteratura per ragazzi in scena a Finale Ligure

Finale Ligure. Domenica 28 marzo alle ore 16:30 dal Teatro delle Udienze andrà in scena online lo spettacolo per bambini dai 6 ai 10 anni “La magica libreria piccola piccola” dell’associazione Baba Jaga, scritto e interpretato da Chiara Tessiore.

La pièce propone al giovane pubblico la grande letteratura in un modo avvincente e giocoso, una grande favola che fa scoprire e riflettere. Ogni libro ed ogni storia hanno un carattere: così, incontrando i buffi personaggi che balzano fuori dalle pagine di carta, i bambini potranno conoscerli, avvicinarli, ridere di loro e con loro per poi riuscire – forse – ad innamorarsene da grandi.

Per l’acquisto dei biglietti e informazioni è possibile visitare il sito web di Baba Jaga o contattare l’associazione telefonicamente al numero 3515699339 o via e-mail. La trasmissione in streaming è realizzata grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e del Comune di Finale Ligure.

La trama

“La magica libreria piccola piccola” è la storia di una libreria piccola piccola gestita da un libraio piccolo piccolo che tra i mille e mille modi di organizzare i libri ne aveva scelto uno assai particolare: metteva i libri in ordine di simpatia.

Nella libreria piccola piccola ciascun libro doveva avere accanto soltanto libri con cui potesse andare d’accordo. Così ciascuno aveva il proprio posto e guai a mettere vicino “Don Chisciotte della Mancia” a romanzi che non fossero d’avventura o cavalieri erranti, chessò, “Cucinare con gusto” o “Esplora l’arte del giardinaggio!”. Il prode cavaliere dalla trista figura avrebbe dato di matto, lui che matto già di suo lo è!

E mai, mai e poi mai far incontrare le copie con l’originale: provate a immaginare se ci fosse uno scaffale per il genere vampiri e il “Dracula” di Bram Stoker incontrasse i protagonisti saga di Twilight! “L” come “Le avventure di Pinocchio”, “M” come “Moby Dick”? Ma può il nostro povero burattino trovarsi accanto alla terribile balena bianca?!

Riuscire a far star bene tutti quanti con i rispettivi vicini non è certo un compito facile ma il nostro libraio piccolo piccolo amava così tanto i suoi meravigliosi libri, i personaggi, gli autori e le storie che riusciva sempre a capirne il carattere e i gusti e sapeva mettere tutti al posto giusto. Quando però qualcuno arrivava per comprarli lui non era più capace a ritrovarli: erano anni che il piccolo piccolo libraio non riusciva a vendere neppure un libro!

Un giorno arrivano dei signori ricchi ricchi, proprietari del Big Big Market, e comprano la libreria piccola piccola e la prima cosa che fanno è organizzare tutti i libri in ordine alfabetico, classificandoli scientificamente per autore, genere e collana.

Quella notte, quando i libri si risvegliano (eh sì, in questa storia i libri si risvegliano!) succede un cataclisma. I personaggi prendono vita e cominciano a litigare e tra pagine strappate e copertine lacerate scoppia un vero finimondo, fino a che tutti i libri realizzano che c’è solo un modo per far tornare la pace: cacciare via i signori ricchi ricchi, cancellare quell’orrendo Big Big Market e far ritornare il piccolo piccolo libraio. Riusciranno Don Chisciotte, Tom Sawyer, Ulisse e tutti gli altri nella loro impresa?