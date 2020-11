“La magica libreria piccola piccola”: Chiara Tessiore racconta le avventure del signor Primo

Savona. Domenica 21 febbraio alle ore 15 e in replica alle 17 alle Officine Solimano l’attrice e autrice Chiara Tessiore porta in scena “La magica libreria piccola piccola”, spettacolo per bambini dai 7 anni, per una produzione dell’associazione culturale Baba Jaga di Finale Ligure.

Lo spettacolo propone al giovane pubblico la grande letteratura in un modo avvincente e giocoso, una grande favola che fa scoprire e riflettere. C’era una volta il signor Primo, un libraio piccolo piccolo che nella sua libreria piccola piccola teneva i libri in ordine di simpatia.

Riuscire a far star bene tutti quanti non era certo un compito facile ma il signor Primo amava così tanto i suoi meravigliosi libri, i personaggi, gli autori e le storie che riusciva sempre a capirne il carattere e i gusti e sapeva come tenere tutti al posto giusto. C’era solo un piccolo problema: il signor Primo non riusciva mai a trovare i libri che i clienti volevano comprare. Per questo la libreria piccola piccola rischiava il fallimento.

Un giorno arrivano dei signori ricchi ricchi, proprietari del Big Big Market, comprano la libreria piccola piccola e per prima cosa tutti i libri in ordine alfabetico, classificandoli scientificamente per autore, genere e collana. Quella notte, quando i libri si risvegliano (eh sì, in questa storia i libri si risvegliano!) succede un cataclisma. I personaggi prendono vita, cominciano a litigare e tra pagine strappate e copertine lacerate scoppia un vero finimondo, fino a che decidono di cacciare via i signori ricchi ricchi per far ritornare il signor Primo. Riusciranno nella loro impresa?

Biglietto: € 5 bambini, € 8 adulti (€ 6 adulti tesserati ARCI)