La magia di Harry Potter torna alla Corte di Mare

Al centro commerciale Corte di Mare di via Montegrappa 45 a Varazze torna con alcune novità l’appuntamento con la magia di Harry Potter. Da sabato 1 a domenica 9 dicembre per i fan della mitica saga di Harry Potter un appuntamento da non perdere con il Professor Silente, la Professoressa Bumb e la Scuola di Dragologia.

Smistamento con il cappello parlante e laboratori per bambini. Iscrizione ai laboratori gratuita e obbligatoria. Prenotazioni telefoniche tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16:30 alle 19:30.