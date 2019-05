“La magia del vetro di Altare” – Laboratorio creativo per bambini e ragazzi

Sabato 18 maggio si celebra la quarta edizione della Festa dei Musei, organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il MiBAC condivide con ICOM Italia il tema della giornata internazionale “Musei come hub culturali: il futuro della tradizione”.

Per l’occasione alle ore 15 il Museo dell’Arte Vetraria Altarese organizza presso il suo spazio didattico il laboratorio creativo per bambini e ragazzi dai 5 anni in sù “La magia del vetro di Altare”, dedicato alla tradizionale tecnica di lavorazione del vetro soffiato “à la façon di Altare”, che per secoli ha creato e reso famoso in tutto il mondo il suo vetro trasparente (in gergo tecnico vetro “bianco”), decorato con preziosi motivi astratti o fitomorfi realizzati con l’antica tecnica dell’incisione alla ruota.

Il laboratorio sarà un viaggio affascinante alla scoperta della materia vetro tra effetti di trasparenza e originali decorazioni e un’occasione unica per divertirsi a giocare con la superficie dei materiali come se fosse un bassorilievo.

Costo: 5 €