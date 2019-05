“La Luna da Leonardo all’Apollo 11” – Incontro con l’Associazione Astrofili Orione

Lunedì 20 maggio alle ore 18 alla Libreria Ubik si terrà l’incontro “La Luna da Leonardo all’Apollo 11: dall’osservazione ad occhio nudo all’esplorazione diretta” a cura del professor Ugo Ghione, presidente dell’Associazione Astrofili Orione.

Il 2 maggio 2019 si sono ricordati i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il quale compì importanti osservazioni sulla Luna osservandola ad occhio nudo. Il 20 luglio saranno invece cinquant’anni dall’allunaggio della missione Apollo 11, giorno in cui la navicella con Neil Armstrong e Buzz Aldrin atterrò sul suolo lunare.

Due anniversari molto importanti che ci portano a discutere della Luna, di come dalle osservazioni ad occhio nudo possiamo dedurre moltissime informazioni scientifiche sia sul satellite sia sulla Terra. Sarà poi interessante parlare dei dettagli tecnici di come è avvenuta la conquista della Luna e potranno avvenire le prossime missioni spaziali sia per quanto riguarda il ritorno alla Luna sia per l’eventuale conquista di Marte.

Infine sarà anche l’occasione per discutere di fake news e bufale e di come si può valutare l’attendibilità di una notizia scientifica, tema sicuramente di grande attualità.