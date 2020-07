“La Liguria dei Poeti tra cielo e mare” in scena a Varazze

Varazze. Venerdì 31 luglio alle ore 21:30 al molo Marinai d’Italia va in scena lo spettacolo teatrale “La Liguria dei Poeti tra cielo e mare”, a cura de Il Sipario Strappato di Arenzano con Antico Teatro Sacco di Savona.

Un viaggio nella poesia di poeti liguri del ‘900 (Montale, Caproni, Sbarbaro), intervallato dalle canzoni, eseguite dal vivo, dei più importanti cantautori della scuola genovese (Fossati, Tenco, Lauzi, Paoli, Manfredi, De André, Otto), che rapiscono l’ascoltatore in un flusso armonico di poesia e canzoni. Uno spettacolo che evidenzia il carattere apparentemente aspro della gente di Liguria ma dal cuore grande, in questa terra di infinita bellezza, chiusa tra mari e monti, luogo di profonda ispirazione per molti artisti.

Il percorso poetico, per la regia di Lazzaro Calcagno, è evocato dagli attori Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti e Manuela Salviati, che faranno vivere le atmosfere narrate nei testi delle poesie, e dai musicisti Matteo Troilo (chitarra e voce), Federica Calcagno (violino) ed Enrico Bovone (percussioni), che interpreteranno parole e musica accompagnandosi dal vivo con i loro strumenti.