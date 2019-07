“La leggenda del santo bevitore” apre la 37esima Estate Musicale Andorese

Sarà lo spettacolo di narrazione “La leggenda del santo bevitore”, tratto dal romanzo di Roth, ad aprire venerdì 19 luglio alle ore 21:30 nella sede storica della Chiesa Santi Giacomo e Filippo la 37esima Estate Musicale Andorese, promossa dall’Assessorato comunale alla Cultura. Protagonisti Andrea Nicolini (voce e fisarmonica) e Federico Bagnasco (contrabbasso).

La musica dà voce agli aspetti più emotivi della storia di un uomo la cui vita è stata distrutta da un amore e da un omicidio e dalla galera. Uno spettacolo dalle straordinarie scenografie sonore, fatte di diverse potenzialità timbriche del contrabbasso e caratteristiche incursioni dell’accordeon.

La rassegna prosegue il 28 luglio alle ore 5:30 sul molo Thor Heyerdahl con il Concerto all’Alba degli Archi all’Opera, i musicisti dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. Il 9 agosto in piazzetta santa Rita sarà la vota de “L’arte di 4 fisarmoniche” con il quartetto Aires (Federico Zugno, Mauro Scaggiante, Alessandro Ambrosi e Alex Modolo). Venerdì 16 agosto nella Chiesa Santi Giacomo e Filippo il “Concerto lirico di mezza estate”, musiche di Verdi e Puccini con Teresa Romano (soprano), Samuele Simoncini (tenore) e Gianluca Ascheri al pianoforte.

Per i concerti in località Castello è prevosto un servizio navetta con taxi con partenza alle ore 20 da piazza Doria al costo di 5 € per andata e ritorno.