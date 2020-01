“La leggenda del pianista sull’oceano” con Igor Chierici al “Chebello”

Mercoledì 26 febbraio alle ore 21 al Teatro “Osvaldo Chebello” a Cairo Montenotte rivive “La leggenda del pianista sull’oceano”, tratta da “Novecento” di Alessandro Baricco, con Igor Chierici, tre musicisti e Lauretta Grechi Galeno (voce) diretti da Luca Cicolella per una produzione della Fondazione Garaventa – 53° Festival Teatrale di Borgio Verezzi.

Max è un trombettista di bordo che si imbarca sul transatlantico Virginian nel gennaio del 1927. Resterà sul piroscafo sei anni e lì conoscerà e diverrà amico di Danny Boodman T. D. Lemon Novecento, il più grande pianista che abbia mai suonato sull’Oceano. Finita la guerra Max riceve una lettera con uno strano post scriptum: “Novecento, mica è sceso lui”. Max aveva chiuso con quella vita ma tornerà a bordo della nave per cercare il suo amico pianista mai sceso da lì.

Nei panni di Max l’attore Igor Chierici farà rivivere la storia del più strano transatlantico che abbia mai solcato l’Oceano. Molti i personaggi raccontati ai quali dà voce e che vertono intorno a questa storia: un capitano claustrofobico, un timoniere cieco, un marconista balbuziente, un medico con un nome impronunciabile, un cameriere che non capisce niente ma al quale non c’è verso di togliere mai il buonumore di dosso… e poi lui: Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, il più grande.

La scenografia è un disseminato di casse di tritolo e dinamite, un pianoforte a muro impolverato e avvolto in parte da lenzuoli bianchi, qualche poltrona mal ridotta e una pedana di un’orchestra jazz che ormai non esiste più. L’atmosfera fatiscente accoglierà il pubblico e anche Max al suo rientro a bordo… ma le lenzuola spariranno, la polvere svanirà e l’orchestra jazz riaffiorerà per ridare vita e accompagnare fino alla fine la storia del più grande pianista di tutti i tempi.