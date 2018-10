La Itoons Cartoon Band in concerto al Riviera Music Festival

Il Riviera Music Festival, organizzato dalla società Dallapartedellamusica, patrocinato dal Comune e dalle associazioni di Alassio, giunge al suo terzo anno con un percorso di undici eventi che coloreranno musicalmente l’estate. Il 4 luglio apertura, come di consueto, con “Tribute to children”, una serata dedicata a tutte le associazioni di volontariato che si occupano della solidarietà verso i più piccoli e non solo e saranno presenti in piazza Partigiani con i loro stand informativi.

Per l’occasione in mezzo ad un mare di palloncini colorati si esibirà la Itoons Cartoon Band di Modena, forse la più famosa band a livello nazionale nel riproporre tutte le migliori sigle italiane e originali dei cartoni più amati di ogni epoca. Uno show coinvolgente che farà cantare grandi e piccini in un incredibile viaggio che ripercorre i momenti più belli della storia dei più famosi cartoni animati. Ritmi serrati e melodie incalzanti, dal rock alla dance, coinvolgeranno il pubblico che si sentirà protagonista di tutta la durata dello spettacolo.

La Itoons Cartoon Band nasce nel 2017 da un’idea del leader Mimmo Di Cicco e attualmente è composta da Francesco Borghi (voce), Mimmo Di Cicco (batteria e cori), Mike Pelillo (chitarra e cori) e Giacomo Ferrari (tastiere/synth/programming).