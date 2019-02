“La guerra” di Carlo Goldoni al Teatro Chebello

Appuntamenti con cadenza settimanale in questo periodo al Teatro “Osvaldo Chebello” di Cairo Montenotte: mercoledì 27 febbraio alle ore 21 è la volta de “La guerra” di Carlo Goldoni, un’opera poco conosciuta e poco rappresentata ma di grande interesse e contemporaneità.

“Goldoni in questo testo dimostra non solo di aver brillantemente avviato la riforma del teatro italiano ma anche di aver fatto un balzo di non poco conto nel ‘900 – spiega il regista Simone Toni – In questa commedia si respira una suggestiva atmosfera brechtiana in cui agiscono i personaggi goldoniani, quasi sorpresi nel ritrovarsi altrove. Altrove sì, perché ‘la guerra’ è qui intesa come un territorio emotivo, un non luogo in cui la paura della morte accelera le passioni e paradossalmente la voglia di vivere e la fame di piacere”.

“Questo ci autorizza ad immaginare uno spettacolo vivo, dal ritmo vorticoso, in cui i personaggi devono vivere le loro vicende sulla scena perché non sanno se sopravviveranno dietro le quinte dove imperversa appunto la guerra – prosegue Toni – Le virtù e le miserie dell’Uomo sono così messe a nudo in modo molto più violento rispetto ad altre commedie più accomodanti, proprio perché c’è una necessità superiore che le guida e solo la pace, che arriva inaspettata, come la quiete dopo una tempesta, porterà respiro a un mondo che sembra destinato a combattere per sempre”.

“La guerra” è messo in scena da AriaTeatro, compagnia giovane, nata nel 2008, e formata da attori giovani e animati dalla necessità di indagare un linguaggio che sappia coniugare aspetti evocativi e divulgativi al tempo stesso. Gli interpreti principali sono Giuseppe Amato, Chiara Benedetti, Deins Fontanari, Christian Renzicchi.

La biglietteria del Teatro sarà aperta mercoledì 27 febbraio dalle ore 16:30 alle ore 18:30 e dalle ore 20 fino ad inizio spettacolo. Prezzi d’ingresso: intero € 15 | ridotto (under 20) € 12.