La grandezza dell’essere – Per non dimenticare il “roghi di libri”

La Biblioteca Civica di Pietra Ligure vuole ricordare quanto avvenne a Berlino con le cosiddette Bücherverbrennungen, “roghi di libri”: la notte del 10 maggio 1933, cinque mesi dopo l’ascesa di Hitler al potere, Berlino fu illuminata dal rogo dei libri. Più di 20 mila volumi furono gettati dentro un unico falò.

In quella data gli studenti tedeschi dell’Università di Berlino, infervorati dalla propaganda nazista che stigmatizzava gli intellettuali in genere, in particolar modo quelli ebrei o di sinistra, passarono settimane a compilare liste di scrittori e libri non tedeschi, perlustrarono biblioteche pubbliche e private alla ricerca dei volumi incriminati e trasportarono i libri con camion e carri in una piazza della capitale, su cui diedero fuoco ai cosiddetti “libri decadenti”. Migliaia di libri persi per sempre!

Il governo approvò entusiasticamente il rogo e nelle settimane seguenti, i roghi dei libri apparvero in centinaia di altre città tedesche. Tra i libri distrutti vi furono le opere di alcuni dei maggiori pensatori, scrittori e intellettuali del tempo: Karl Marx, Bertolt Brecht, Thomas Mann, Joseph Roth, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Hannah Arendt, Edith Stein, Max Weber, Erich Fromm, l’architetto Walter Gropius, i pittori Paul Klee, Wassili Kandinsky e Piet Mondrian, gli scienziati Albert Einstein e Sigmund Freud, i registi Fritz Lang e Franz Murnau.

Venerdì 10 maggio alle ore 17:30 la Biblioteca Civica di Pietra Ligure organizza l’incontro “La grandezza dell’essere”, a significare che quanto di bello è potuto nascere dall’anima, dalla mente e dal cuore di un artista, uno scrittore, un grande pensatore, sopravviverà per sempre… nonostante i roghi. Paola Lotti, Giorgio Fandella e Graziella Pedroni, membri dell’Associazione Pietra Filosofale, leggeranno brani scelti tra le opere di B. Brecht, H. Hesse e E. Hemingway.