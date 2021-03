“La ‘grande rivoluzione’ neolitica in Liguria”: conferenza con Andrea De Pascale

Finale Ligure. Per il ciclo di incontri “Genti del passato. Archeologia in Liguria” lunedì 15 marzo alle ore 18 su YouTube l’archeologo e conservatore dello stesso museo Andrea De Pascale illustrerà “La ‘grande rivoluzione’ neolitica in Liguria: l’avvento di un nuovo modello di vita”.

Gli incontri passano in rassegna le novità della ricerca sulla preistoria e protostoria della Liguria, dal Paleolitico ai Liguri antichi. La ricerca preistorica in regione rappresenta da sempre una delle eccellenze a livello europeo grazie alla precocità delle ricerche in siti chiave, come le grotte del Finalese e dei Balzi Rossi, oggetto di importanti scavi fin dall’800.

L’iniziativa è promossa da Palazzo Ducale di Genova e UniAuser in collaborazione con il Museo Archeologico del Finale e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Il relatore

Laureato in Conservazione dei Beni Culturali, Andrea De Pascale ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienze Storiche – indirizzo Geografia Storica per la Valorizzazione del Patrimonio Storico Ambientale. È membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria e ne ha assunto il ruolo di segretario.

È direttore scientifico del Centro Studi Sotterranei di Genova, ispettore onorario per i beni archeologici per il Ministero della Cultura, membro del CIR-LASA Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale (DAFIST-DISTAV – Università di Genova) e ha conseguito l’idoneità a professore universitario di II fascia.

Si occupa di archeologia preistorica, in particolare di studi sul Neolitico e l’Età del Rame, archeologia ambientale e storia della paletnologia italiana. Opera in progetti di ricerca in Italia e Turchia, con particolare attenzione allo studio dell’interazione uomo – ambiente e alla comprensione degli antichi sistemi di produzione e uso delle risorse.

È autore di oltre duecento articoli scientifici in monografie, atti di convegni e pubblicazioni di settore, italiane ed estere, pone particolare attenzione alla divulgazione scientifica. In tale ambito ha curato alcuni eventi per il Festival della Scienza di Genova e ha realizzato diversi articoli per le riviste Archeo, Medioevo e Il Giornale dell’Arte.