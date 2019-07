“La Gnoccata” la sagra degli gnocchi a Moglio

La Società di Mutuo Soccorso “Fratellanza” di Moglio porta avanti la tradizione delle sagre di paese, in particolare domenica 11 agosto la Sagra degli Gnocchi. Apertura degli stand gastronomici alle ore 19 e si andrà avanti fino alla mezzanotte. Nella serata si potrnno gustare varie e ormai rare specialità liguri, come le mugnarelle è il fritto di acciughe, in un momento di socialità e allegria per il paese di Moglio, la città di Alassio e tutti i partecipanti.

Una navetta gratuita è messa a disposizione del pubblico, negli stessi orari, sulla tratta tra Alassio (fermata autobus di fronte all’Hotel Suisse) e Moglio.