La giudice sudafricana Thuli Madonsela e la battaglia contro la corruzione a “Mondovisioni”

Quarto appuntamento giovedì 31 gennaio alle ore 20:45 al Nuovofilmstudio a Savona per la rassegna “Mondovisioni – I documentari di Internazionale” a cura dall’Associazione musicoculturale Ballacoicinghiali e di Find The Cure Italia onlus. Il docufilm in programma, “Whispering truth to power”, racconta l’ultimo anno in carica di Thuli Madonsela, public protector sudafricana il cui compito è tutelare i cittadini dagli abusi e dalla corruzione nella pubblica amministrazione.

Dopo aver messo sotto accusa il presidente Jacob Zuma per uso illegale di fondi statali, Madonsela si trova ad affrontare la sfida più impegnativa della sua carriera: indagare – tra proteste, minacce e denunce – sui legami tra il presidente e una potente famiglia di imprenditori sospettati di comportamenti illeciti. Il documentario traccia il ritratto non solo di una donna straordinaria ma anche di un paese che lotta per restare fedele ai suoi ideali di libertà e democrazia.

Ospiti della serata Stefano Campanoni e Sergio Fant, fondatori di CineAgenzia e selezionatori dei documentari del Festival Internazionale di Ferrara.

La rassegna si concluderà il 7 febbraio con un film documentario omaggio al miglior giornalismo, “Under the wire”, ritratto della leggendaria corrispondente di guerra del Sunday Times Marie Colvin, caduta nel massacro della città di Homs, in Siria. Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Ingresso con donazione minima di 4 €. Tutto il ricavato verrà utilizzato da Find The Cure per realizzare i progetti nelle aree a basso livello di sviluppo descritti nella Carta dei Propositi 2019.