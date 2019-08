“La giornata di uno scrutatore” – Mostra bipersonale di Mario Nebiolo e Beppe Rosso

Da sabato 24 agosto (inaugurazione alle ore 18) a domenica 8 settembre in Pozzo Garitta 32 ad Albissola Marina il Circolo degli Artisti ospita la mostra bipersonale d’arte di Mario Nebiolo e Beppe Rosso “La giornata di uno scrutatore”.

Il pittore e scultore Mario Nebiolo è nato a Rivoli nel 1956, vive a Savona e svolge attività artistica da più di trent’anni. Da tempo ha iniziato una forma di espressione pittorica assolutamente innovativa e unica nel suo genere che consiste appunto nell’affrontare pareti di roccia, spesso in situazioni degradate dal punto di vista ambientale, o dove comunque sono già presenti segni di intervento umano (tagli di cava, supporti di cemento per contenimento, ecc), allo scopo di dipingere figure umane utilizzando tratto e colore per tirare fuori dalla roccia forme già presenti o immaginabili.

Vanno ricordate tra le opere più significative il muraglione di via Din Col a Genova, le opere nelle Cave del Bric del Frate e Pian Cornei nel territorio finalese e la Ferrata degli Artisti nel territorio del Comune di Magliolo, nonché i vari monumenti ai partigiani e ai caduti in alcuni centri della riviera ligure di ponente.

Beppe Rosso nasce a Torino 55 anni fa. Dopo un percorso di studio, prima al liceo artistico di Torino e poi alla Facoltà di Architettura del capoluogo piemontese, congedato dopo pochi mesi per motivi di salute, torna in famiglia che nel frattempo si è trasferita prima a Monforte e poi a Sanpèire in Val Varaita. Nel 1996 abbandona la famiglia per una vita di vagabondaggio che lo porta nel 2000 a Finale Ligure, dove vive la sua libertà. Ha esposto a Torino e Toirano.