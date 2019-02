“La gioia di Enrico” – La storia di Enrico Tagliavini tra la sclerosi multipla e la cannabis terapeutica

Venerdì 1 marzo alle ore 21 presso il Teatro Comunale “Osvaldo Chebello” di Cairo Montenotte ritorna “La gioia di Enrico”, uno spettacolo che porta in scena la storia di Enrico Tagliavini, malato di sclerosi multipla da vent’anni, che ha trovato il proprio percorso di cura con e contro il parere del medici. All’interno della rappresentazione si svolgerà una conferenza divulgativa, tenuta dal dottor Marco Bertolotto, direttore del Centro di Terapia del dolore e Cure palliative dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il medico ligure approfondirà le proprietà terapeutiche della cannabis, svelando pregiudizi e interessi che la circondano. Lo spettacolo, oltre a raccontare l’esperienza di Enrico con la cannabis, parla di cure alternative, libertà di scelta, rapporto medico- paziente, dell’intreccio strettissimo tra mente e corpo, del ruolo determinante della volontà in ogni percorso di cura, della fiducia che non deve mai cadere, anche nei momenti più duri.

La rappresentazione della compagnia teatrale e associazione culturale Teatro Cantiere, diretta da Sara Pirotto e Hengel Tappa e organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, racconta la storia di Enrico Tagliavini. Sarà proprio lui, accompagnato dall’infermiere professionale Damiano Scaletta, a raccontare il suo percorso dalla scoperta della malattia ad oggi. Con allegria e ironia Enrico espone le tappe che hanno scandito la sua strada: la manifestazione dei primi sintomi, la diagnosi, il rifiuto delle cure tradizionali e la ricerca di una propria dimensione di benessere sperimentando metodi alternativi di cura. In questo percorso scopre la cannabis terapeutica.

Scaletta impersona le figure che hanno costellato la storia di Enrico: medici, fidanzate e amici diventano funambolesche comparse che fanno dimenticare che la storia di Enrico è una storia fatta anche di dolore. Nonostante il parere dei medici oggi Enrico Tagliavini non è più su una sedia a rotelle e non si riposa ma vive al massimo ogni minuto della sua esistenza fatta di progetti e prospettive. La gioia è il segreto.

Sul palco il dottor Bertolotto racconterà la sua esperienza di medico affianco ai pazienti che trovano nella cannabis terapeutica una risposta efficace al dolore e alla malattia. Ogni giorno infatti si accumulano le evidenze scientifiche che rendono la cannabis terapeutica un farmaco potente adatto a molte patologie: dall’epilessia alle malattie neurodegenerative, per contrastare gli effetti collaterali della chemioterapia, come farmaco che svolge funzioni antiemetiche, antidepressive, ansiolitiche, miorilassanti, stimolanti dell’appetito, etc.

“La gioia di Enrico” è il primo incontro della rassegna di NutriMente “Mangiamoci la foglia. Discorsi sulla cannabis”, la serie di appuntamenti pensati per fare chiarezza sul mondo della cannabis. Il 15 maggio si svolgerà “Cannabis terapeutica: racconti di medici e pazienti” e il 21 maggio “Canapa: dall’antichità ad oggi per capirne usi e possibilità”. Gli incontri saranno strutturati come tavole rotonde a cui parteciperanno diversi professionisti per settore.

L’ingresso è ad offerta libera

Per prenotazioni telefonare al numero 3400636170 (ore 9 – 12 e 16 – 18)