Mercoledì 30 dicembre 2020 alle ore 21 su YouTube e Facebook il duo pianistico Paola Biondi – Debora Brunialti si esibirà ne “La gioia della musica”.

Si tratta del secondo concerto della IX edizione del Suoni d’Arte Festival, eseguito nella bella e preziosa cornice della Chiesa Nostra Signora della Consolazione, in via XX Settembre, e pensato per l’imminente Capodanno 2021 di Genova.

Cinquanta minuti di pura musica con due pianiste affiatate e indimenticabili momenti di grande virtuosismo.