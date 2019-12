“La geometria dell’arte” – La manipolazione degli elementi di Dario Santacroce

Da sabato 26 ottobre a lunedì 6 gennaio al Museo Mineralogico “Luciano Dabroi” ad Andora è visitabile la mostra “La geometria dell’arte” di Dario Santacroce, un’esposizione di opere scultoree appartenenti alle serie “Spherical Creations” ed “Hemi – Spheres” che documentano la ricerca estetica dell’artista sulla manipolazione degli elementi geometrici.

Santacroce parte dagli elementi e dalle forme da cui prendono vita le sue sculture e grazie al disegno tridimensionale riesce ad avvicinarsi alla forma perfetta, difficile da ottenere con gli strumenti materiali a nostra disposizione. Per passare dal mondo virtuale a quello reale l’artista si avvale di una stampante 3D ed elementi al 99% minerali in perfetta armonia con il patrimonio del Museo “Dabroi”, come la sabbia.

È presente inoltre l’opera “Reuleaux Tetrahedron”, elemento alla base della creazione scultorea della serie “Spherical Creations”. La mostra è curata dalla C|E Contemporary e dal Comune.