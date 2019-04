“La gallina” – Spettacolo comico riflessivo di Daniele Raco sul gioco d’azzardo

Sabato 6 aprile alle ore 21 al Teatro Ambra il penultimo appuntamento della rassegna “AlbengAteatro 2019” sarà “La gallina”, spettacolo comico – riflessivo di e con Daniele Raco sulla prevenzione e il contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito.

Un barista, un ex direttore delle poste, un comico, un politico, un muratore e una casalinga sono i giocatori protagonisti del testo di Daniele Raco: ognuno di loro affronterà il demone del gioco d’azzardo compulsivo, che prende letteralmente vita ed è il vero protagonista della storia. Raco ha deciso di affrontare un tema che lo riguarda da vicino, prendendo spunto per il titolo (la gallina, appunto) dal nome di una delle slot machine più comuni in circolazione.

“Uno spettacolo straordinario che abbiamo il piacere di ospitare all’Ambra e, che oltre ad essere scritto e interpretato dallo stand up comedian per eccellenza Daniele Raco, uno tra i più bravi monologhisti in Italia, ha anche una valenza sociale e civile, comico ma socialmente e culturalmente utile, che tratta un tema molto serio come la ludopatia con lo stile e la verve che caratterizzano Daniele Raco”, dichiara Mario Mesiano.

Daniele Raco, savonese, è un artista poliedrico: la sua carriera lo ha visto dividersi tra cinema, televisione, radio ed editoria. Arrivato in finale al Festival Nazionale del Cabaret del 1995, da allora ha collaborato con format televisivi quali Ci vediamo su RAI UNO, Mai dire domenica, Comedy Club e Zelig. A livello teatrale ha fondato la stand up comedy co. Marx Bros ed è stato autore e interprete in diversi spettacoli.