La Gallery Malocello ospita la mostra di Adriana Podestà

Varazze. Da lunedì 17 a domenica 23 agosto la Gallery Malocello ospita la mostra personale della pittrice Adriana Podestà, nota artista iscritta e attiva nelle associazioni Aiolfi, La Tela, Circolo degli Artisti di Albissola Marina e Gruppo Artisti Varazzesi.

L’esposizione, organizzata con la collaborazione dell’Associazione Artisti Varazzesi e il patrocinio dell’Assessorato comunale alla Cultura, resterà aperta e visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Artista genovese, Adriana Podestà nel 2002 incomincia un percorso artistico dipingendo ad olio, prediligendo lo stile figurativo. Ha ricevuto un 2°, un 3° e un 7° premio in concorsi artistici. Le sue opere con testi critici sono presenti su cataloghi e rivista d’arte Overart. Partecipa a numerose collettive in Italia e una in Russia presso l’Università di Yeletz-Mosca e in Bulgaria presso National TV e Radio Blagoevgrad.