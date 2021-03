“La freccia del tempo”: passato, presente e futuro in una conferenza con gli astrofili liguri

Savona. Nell’ambito della rassegna di divulgazione scientifica “Spazio per Tutti”, organizzata dal Gruppo Astrofili Savonesi e dall’Associazione Ligure Astrofili Polaris, venerdì 19 marzo alle ore 21 su YouTube, Zoom e in via sperimentale Facebook il professor Pierantonio Zanghì, docente ordinario di Fisica Teorica dell’Università degli Studi di Genova terrà la conferenza su “La freccia del tempo”.

Il tempo sembra avere una direzione: il passato è dietro di noi ed è fisso e immutabile, il futuro è invece davanti e ci sembra né fisso né immutabile. La maggior parte degli eventi che viviamo sono irreversibili: facile è rompere un uovo ma difficile, se non impossibile, è ricomporlo. Questa asimmetria è spesso indicata come “freccia del tempo” e dà l’impressione del suo trascorrere del tempo.

Nonostante ciò i processi fisici e le leggi a livello microscopico sono simmetrici nel tempo. Se un processo fisico è fisicamente possibile allora lo è anche quando viene eseguito all’indietro: se si potesse ipoteticamente guardare un film di un processo fisico microscopico non si sarebbe in grado di dire se viene riprodotto in avanti o all’indietro poiché entrambi sarebbero ugualmente plausibili.

Come riconciliare tutto questo? Come spiegare l’irreversibilità della “freccia del tempo” con la reversibilità delle leggi microscopiche? Qual è l’origine della freccia del tempo? Il professor Zanghì cercherà di dare risposta a tali quesiti. Sulla chat della piattaforma Zoom sarà possibile interagire e porre domande al relatore: per partecipare è sufficiente inserire il Meeting ID 883 7332 3701 e il Passcode JBvXt3 .