La fotografa Cristina Garzone presenta il libro “Misticismo Copto”

Dopo innumerevoli mostre e tanti importanti riconoscimenti sabato 22 febbraio alle ore 20:45 presso la sede della onlus Basta Poco, in via Piave 98B, ad Albenga ritorna Cristina Garzone, già protagonista della prima manifestazione di fotografia internazionale organizzata dal Circolo Fotografico “San Giorgio”.

La sua mostra “Misticismo Copto” fu allestita in modo suggestivo nell’antica Chiesa San Giorgio con enorme successo di pubblico e critica. Negli anni successivi, mietendo successi e onori, la reporter ha continuato e approfondito il suo lavoro con diversi viaggi in Etiopia, nelle zone delle chiese rupestri dei cristiani copti.

Finalmente la sua opera esce dai festival fotografici e dalle esposizioni per raggiungere mediante un libro chiunque voglia gustarne le intense e belle immagini. Dopo essere stata la madrina di S&AIP 2014 e art director della seconda edizione 2016, la fotografa fiorentina di origini materane ha propiziato la conoscenza, poi sfociata in autentica amicizia, tra il sodalizio ingauno e il Fotoclub Matera.

I due circoli gemellati hanno realizzato in seguito un’operazione che li ha portati ad esporre le loro migliori fotografie rispettivamente nelle manifestazioni di Albenga e di Matera Capitale della Cultura 2019. Nominata socia onoraria dal presidente Tavaroli e dal Direttivo dell’associazione culturale Circolo Fotografico “San Giorgio”, pur tesserata del grande, importante e storico Circolo Il Cupolone di Firenze, non poteva non presentare il libro “Misticismo Copto” presso il suo club adottivo, sotto le Torri delle sue trascorse performance estive.