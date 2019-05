La folle crew Vida Loca ai Golden Beach

È iniziata la 23esima stagione dei Golden Beach in passeggiata Eugenio Montale 6 ad Albisola Superiore, il più longevo discobeach italiano: per tutta l’estate in uno dei luoghi più hot e glamour della Liguria prendono vita party scatenati per tutti e giornate tutte da vivere in spiaggia, rilassandosi.

Ventitré anni di divertimento sono tanti e se questa organizzazione miete ancora successi è perché è davvero unica. La qualità dei suoi party e la cura di ogni dettaglio fanno sì che le notti qui spesso diventino sogni da vivere ad occhi aperti.

Sabato 19 maggio arriva la folle crew Vida Loca, l’urban party sempre in tour in tutta Italia e non solo, visto che spesso fa ballare pure Formentera. Anche Vida Loca, come Golden Beach, non ha bisogno di presentazioni: è semplicemente il massimo per chi vuol muoversi a tempo seguendo le tendenze del sound internazionale.