La fantascienza a teatro con “Chaos – Humanoid B12”

La fantascienza entra nel teatro del futuro per riflettere sul presente sabato 28 marzo alle ore 20:45 alle Officine Solimano a Savona sarà infatti il “Chaos – Humanoid B12”. Una produzione Mulino ad Arte 2017, con il sostegno di Fondazione Piemonte dal Vivo e Città di Orbassano, di Daniele Ronco con Costanza M. Frola, Jacopo Trebbi, Daniele Ronco, scenografia Lorenzo Rota, musiche originali di Mattia Floris (Studio Baylon), costumi di Roberta Vacchetta, trucco di Nick Costa, per la regia di Daniele Ronco.

L’uomo, accecato dalla sua rincorsa incessante verso l’onnipotenza, si dimentica del proprio vero sé. Un potere che anestetizza i cervelli, che non permette di vivere e pensare secondo raziocinio. La Pace è circondata da tante belle parole, che però sono vissute dal genere umano in maniera incoerente e contraddittoria. L’uomo è figlio, ma mai allievo della storia. Non impara dai propri errori e ripercorre ciclicamente le stesse tappe, che lo portano a conquistare, distruggere e autodistruggersi.

Ad ogni “ciclo” il potere autodistruttivo è in crescita, in quanto l’uomo progredisce, conosce sempre nuove tecniche di distruzione di massa. Siamo arrivati perfino a creare degli esseri inanimati a nostra immagine e somiglianza. Ma dove ci porterà tutto questo? Quale sarà il nostro ultimo “ciclo”, prima di autodistruggerci definitivamente?

Mulino ad Arte è una compagnia teatrale under 35 che opera sul territorio nazionale dal 2009. Lo spettacolo che porterà in scena a Savona ha vinto il premio di drammaturgia “Le strade degli altri” (2017) ed è stato selezionato al Premio InDivenire 2018 di Roma e finalista alla rassegna “Salviamo i talenti” 2019 di Roma.

Biglietto: € 15 (€ 12 per i soci ARCI)