La Erios Junior Jazz Orchestra in concerto a Finalborgo

La nona edizione della rassegna musicale “Jazz nel Borgo”, organizzata dall’associazione culturale Nuovi Amici del Jazz di Finale Ligure in collaborazione con l’Assessorato comunale al Turismo, si terrà venerdì 16 agosto alle 21:15 ai Chiostri Santa Caterina a Finalborgo. Saranno presenti per la prima volta in Liguria i giovanissimi ma virtuosi talenti della Erios Junior Jazz Orchestra. Musicista ospite il sassofonista milanese Michele Bozza.

Biglietti: 12 € intero, 10 € ridotto per under 12 e over 65

Prevendite: Bistrot Nonmenouno, Chiostro Santa Caterina, Finalborgo / Libreria Come un Romanzo, piazza san Biagio, Finalborgo

La Erios Junior Jazz Orchestra è stata fondata nell’aprile 2018 dal suo direttore, il professor Mario Biasio, presidente dei Nuovi Amici del Jazz, insieme ai colleghi professori Stefano Solani, Angelo Rolando e Gabriele Artuso. La EJJO è stata costituita con l’intento educativo di portare in evidenza sul palco davanti al pubblico, giovanissimi musicisti che suonano per i loro coetanei, richiamando e formando un nuovo pubblico. Gli adolescenti sono il pubblico del futuro e fornendo i giusti stimoli, avvicinandoli al mondo della musica, si forma una nuova e sana generazione.

Grazie all’incontro decisivo e fattivo con la sindaca Cristina Vazzoler e l’amministrazione comunale di Vigliano Biellese, che ha concesso il teatro come sede dell’orchestra, è stato possibile realizzare questo progetto unico in Italia. La EJJO ha già al suo attivo alcune eccellenti realizzazioni concertistiche di grande successo di pubblico e critica, una su tutte l’organizzazione e la realizzazione del concerto tenutosi il 27 ottobre 2018 al Teatro Erios di Vigliano Biellese. L’orchestra ha suonato a fianco della prestigiosa Sant’Andreu Jazz Band di Barcellona, diretta dal maestro Joan Chamorro, che in tale occasione ha promosso il gemellaggio tra le due realtà giovanili.

Il progetto prevede attività coinvolgenti nelle scuole, quali le presentazioni degli strumenti, animazioni musicali, seminari e workshop. Tutte queste attività prendono spunto e vigore dall’esistenza di una scuola di jazz orchestrale e individuale, che ha sede nella Villa Comotto a Vigliano Biellese, concessa dal Comune, che ha saputo riorganizzare il suo territorio, che era andato inaridendosi culturalmente dopo i fasti economici delle tessiture di inizio ‘900, facendo riscoprire valori umani e culturali che sembravano perduti.

Questa serie di iniziative cosi coordinate rappresentano una vera e propria “filiera” produttiva che porta alla piena valorizzazione dei musicisti, dei territori e dei loro abitanti. Le possibilità di sviluppo che i diversi livelli di coinvolgimento organizzativo permettono da eventi di specializzazione a iniziative per lo sviluppo turistico, possono garantire, quando vengono coinvolti i Valori etici, umani e solidali: la vera ricchezza sociale.

L’organico musicale della EJJO è formato da 25 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 7 e i 20 anni che si alternano per rispettare il classico organico delle Big Band d’oltreoceano: 5 sassofoni, 4 tromboni, 4 trombe e la ritmica formata da contrabbasso, pianoforte, e batteria.

La EJJO conta nel suo organico giovani talenti pluripremiati nei concorsi e vincitori di numerose borse di studio che costituiscono il prestigioso, unico, valore del gruppo.