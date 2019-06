“La domenica si riposa” in scena a Spotorno

Sabato 22 giugno, alle ore 21, al Teatro Castello di Spotorno andrà in scena la commedia “La domenica si riposa” del Teatro Pigreco.

Elegante e arredato con gusto, l’appartamento dei Signori Brambilla, proposto in affitto dall’Agenzia Immobiliare Tutto Tetto diventa l’alcova ideale per gli incontri amorosi di tre coppie.

Dora: donna ordinata e meticolosa, ha ritrovato, dopo precisamente 6 anni, 8 mesi, 17 giorni e 3 ore, Ciro: suo ex fidanzato napoletano di cui è ancora perdutamente innamorata.

Francois: marito francese di Dora, stanco delle regole della precisissima moglie e del rigore impostigli dal “bon ton” francese, si finge fotografo di moda per attirare a sé la giovane Carolina desiderosa di diventare fotomodella.

Mattia: fidanzato di Carolina, si ritrova inaspettatamente tra le braccia la svampita Tatiana moglie trasgressiva di Ciro e…ne approfitta.

Tra rocambolesche peripezie, sequenze di bizzarri imprevisti e colpi di scena, le tre coppie clandestine si alternano tra focosi intrecci amorosi e divertenti malintesi fino a quando la verità non viene a galla e allora la domanda è CHI HA TRADITO CHI…

La risposta?

E’ più semplice di quanto si immagini:

non esiste il tradito, il traditore, il giusto e l’empio, esiste l’amore… finché dura…

e allora che sia amore ogni giorno della settimana, ma…

LA DOMENICA SI RIPOSA!