La designer milanese Elena Salmistraro espone ad “Altare Vetro Design”

“Altare Vetro Design” rappresenta ormai un appuntamento fisso grazie a cui il Museo dell’Arte Vetraria di Altare, con la piccola fornace presente nel giardino della villa, si pone al centro del dialogo tra designer e maestri vetrai. Protagonista della nona edizione è la designer milanese Elena Salmistraro, che dal 2009 ha aperto il proprio studio con l’architetto Angelo Stoli nel cuore della vecchia Milano, in prossimità della Chiesa Sant’Eustorgio, dove opera affiancando la ricerca sul prodotto a quella in ambito architettonico, legata soprattutto all’interior design.

Le sue creazioni si caratterizzano per una personalissima forza espressiva e rilevante è la dimensione artistica che anima in modo decisamente originali i suoi prodotti. L’aspetto artigianale da un lato e la produzione in serie dall’altro segnano i termini entro cui opera la designer, che ha dichiarato infatti che il suo obiettivo è “rendere unico un oggetto nonostante venga prodotto in alte tirature”.

Vivaci, allegre, colorate, ironiche, quasi dissacranti, le creazioni di Elena Salmistraro non passano certo inosservate, anzi vogliono spiazzare, provocare, certamente emozionare. Bene hanno compreso la forza delle sue creazioni aziende di grande prestigio che le hanno affidato progetti importanti: da Bosa ad Alessi, da Seletti a CC-Tapis a Nason & Moretti e alla Apple. Se pure ha iniziato la sua attività sperimentando con la ceramica Salmistraro affronta tutti i materiali, conservando la sua freschezza e la sua originalità, attenta a cogliere in tutto ciò che vede e incontra spunti per realizzare un inusuale mondo di immagini.

Per “Altare Vetro Design” Elena Salmistraro ha progettato una serie di oggetti realizzati presso la fornace di Villa Rosa, ove ha sede il museo, dal maestro francese Jean-Marie Bertaina, che ormai da alcuni anni dà forma con grande maestria alle creazioni dei designer invitati: un rapporto sinergico in cui rigore progettuale e sapienza manuale si integrano e si intrecciano.

La mostra a cura della storica dell’arte ed esperta di arti applicate Mariateresa Chirico è visitabile da sabato 28 settembre a domenica 3 novembre in orario di apertura del museo. Durante l’inaugurazione dalle 14 alle 18 sarà possibile assistere alla dimostrazione di lavorazione del vetro in fornace con il maestro Jean-Marie Bertaina.