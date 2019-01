“La Dama di Picche” di Tchaikovsky in diretta dal Covent Garden di Londra

Il Gruppo FAI Giovani Savona e il Nuovofilmstudio presentano “All’Opera 2019”, la Royal Opera House in diretta via satellite al cinema. Il nuovo anno si apre con “La Dama di Picche” di Pyotr Il’yich Tchaikovsky per la regia di Stefan Herheim, trasmessa dal Covent Garden di Londra. Martedì 22 gennaio alle ore 19:15 l’introduzione a cura di Michele Buzzi, capo delegazione FAI di Savona, e del professor Andrea Piccardi. Alle 19:45 l’inizio dello spettacolo.

“La Dama di Picche” racconta la storia di German (Aleksandrs Antonenko), un soldato senza soldi, ossessionato sia dal gioco d’azzardo sia dalla bellissima Liza (Eva-Maria Westbroek). Dopo che German prova a scoprire il trucco della carta vincente dalla nonna di Liza, la Contessa (Felicity Palmer), l’anziana signora muore per lo spavento e l’ossessione di German si trasforma in follia.

La produzione originale di Stefan Herheim pone lo stesso compositore nel cuore dell’azione. “La Dama di Picche” comprende alcune delle più memorabili musiche di Tchaikovsky, con grandiosi cori, intime arie e duetti appassionati. Sul podio salirà Antonio Pappano, direttore musicale della Royal Opera House.

Ingresso: intero 12 €, soci FAI e sostenitori 10 €

Sarà possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione al FAI a soli 15 € fino ai 35 anni