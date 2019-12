La Corale Alpina Savonese in concerto a San Pietro

Sabato 14 dicembre alle ore 16:45 nella Chiesa San Pietro, in via Untoria, a Savona la sezione “G. B. Parodi” dell’Associazione Medici Cattolici Italiani promuove un concerto di Natale della Corale Alpina Savonese a settant’anni dalla sua nascita e in occasione della solennità di san Giovanni della Croce, padre del Carmelo riformato.

L’iniziativa è ormai una consolidata tradizione nell’imminenza delle feste ma per la prima volta si svolge in collaborazione con l’associazione di assistenza ai malati terminali Savona Insieme. In un gioco fra musica e parole ai canti si alterneranno brevi letture sul tema della solidarietà.

A seguire alle ore 18 il vescovo di Savona Noli Calogero Marino presiederà la Santa Messa, concelebrata da don Angelo Magnano, vicario diocesano e assistente locale dell’AMCI, e al carmelitano padre Piergiorgio Ladone, assistente di Savona Insieme.