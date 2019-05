La Compagnia Teatrale Miagoli in scena con “Una storia della mancia”

La Compagnia Teatrale Miagoli torna in scena con “Una storia della mancia”, commedia musicale che diverte, emoziona e commuove. Ogni volta per rivivere il sogno impossibile del Don Chisciotte di Cervantes! Lo spettacolo ha richiesto una lunga e laboriosa preparazione e contiene un messaggio culturale e sociale molto profondo, apprezzabile quindi per un pubblico di tutte le generazioni.

Interpreti: Amedeo Arzarello, Alice Beltrame, Martina Biale, Agnese Bosetti, Paolo Brisa, Angela Eletto, Alice Gabrielli, Adelia Garbarino, Valerio Giardini, Michele Ginepro, Andrea Marenco, Giulia Masio, Roberto Palermo, Tiziano Porro, Mauro Rabellino, Carlo Rapetto, Simone Reburdo, Matteo Rizzo, Davide Santinelli, Elena Scasso, Kelly Schroter, Michela Vassallo

Orchestra: Luca Soi (violino), Dario B. Caruso e Marco Pizzorno (chitarre)

Consulente artistica: Maria Grazia Toni

Adattamento e composizioni originali: Dario B. Caruso e Marco Pizzorno

Coreografie: Simona Peluffo

Costumi: Antonella Ciarlo, Liliana Prato, Ivana Rossi, Santina Scasso, Donatella Violetta

Grafica: Marco Prato e Nora Dealti

Tecnico luci: Andrea Salviati

Assistente di scena: Stefano Rabellino

Si ringrazia l’Atelier Osemont di Genova

Posto unico € 10