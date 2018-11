La compagnia teatrale “A Tutti Quelli” in scena con “Mary Celeste”

Sabato 8 dicembre alle ore 21 la compagnia teatrale “A Tutti Quelli” di Albisola Superiore mette in scena a Valleggia la commedia brillante in tre atti “Mary Celeste”, spettacolo tragicomico sentimentale in cui la comicità ha la meglio su tutto.

La Mary Celeste era quel brigantino che il 4 dicembre 1872 fu trovato in mezzo all’oceano alla deriva, senza una guida. Anche Maria in giovane età fu una ragazza senza una guida e dovette affrontare molte difficoltà che la costrinsero ad andare alla deriva. Sfortunata in amore, fu tradita dal ragazzo che amava alla follia e a causa di questo tradimento rischiò persino di morire.

Quando ormai sembrava tutto perduto, conobbe un anziano signore che la sposò per pietà e in breve tempo diventò vedova e ricca. Proprietaria di un brigantino e amante di storie di pirati, sullo stesso mette in scena una commedia, per vendicarsi e per attirare a sé due persone a cui tiene molto. per una in particolare darebbe anche la vita. Riuscirà nel suo intento? tra una risata e l’altra, vincerà l’amore o la vendetta? Non rimane che venire a scoprirlo.

La compagnia A Tutti Quelli è nata nel 2004 dall’unione e dall’impegno di un gruppo di amici che con il teatro hanno trovato una nuova passione e un modo in più per condividere esperienze e stare insieme. Le commedie che prepara hanno l’intento di divertirsi per fare divertire.

“Mary Celeste” è la quindicesima commedia che la compagnia mette in scena e la decima scritta da Giuseppe Aronne. Tra queste “La pensione dei miracoli”, “La vedo nera”, “È sempre aperto” e “Di male in meglio”, messe in scena da varie compagnie in giro per tutta Italia, e “La pensione dei miracoli”, rappresentata anche in Argentina.

Interpreti in ordine di apparizione: Silvia Frenna, Anna Abategiovanni, Stefania Mainini, Patrizia Colombini, Nicoletta Paladino, Cristian Trentacapilli, Giorgia Fabbri, Chiara Paolucci e Guido Lomazzo

Testo e Regia: Giuseppe Aronne

Aiuto tecnico: Arturo D’Este

Scene: Vittoria Carrieri

Costumi: Elisa Lollini

Trucco: Romina Sonetto

Collaboratori: Alessia Palascino, Tania De Cicco, Salvatore Licari, Mauro Cosenza, Silvano Mazzoleni e Mirella Biato