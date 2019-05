La Compagnia Teatrale A Tutti Quelli in scena con “Le vogliamo riaprire…”

La Compagnia Teatrale A Tutti Quelli di Albisola Superiore mette in scena la sua sedicesima rappresentazione e per la prima volta al Teatro Sacco di Savona, il più antico della città. La compagnia si presenta con la commedia brillante in due atti “Le vogliamo riaprire…”, costellata, come ogni commedia di Giuseppe Aronne, da personaggi caratteristici e scene molto movimentate e veloci.

Questa nella fattispecie gira attorno al personaggio di Gino, un padre appena andato in pensione che vuole godersi il meritato riposo. Le figlie e l’ex moglie sono d’accordo e anzi lo vorrebbero proprio fuori dai piedi. Ma perché? Hanno forse qualcosa da nascondere? Fatto sta che il meritato riposo non arriva, perché Gino farà di tutto per scoprirlo.

A dar vita ai dodici personaggi che caratterizzano la commedia sono Giuseppe Aronne, Nicoletta Paladino, Giorgia Fabbri, Patrizia Colombini, Silvia Frenna, Enzo Mazzullo, Mauro Cosenza, Stefania Previati, Cristian Trentacapilli, Alessia Palascino, Anna Abategiovanni e Stefania Mainini. Regia di Alessio Aronne. Scene di Vittoria Carrieri. Costumi di Elisa Lollini. Trucco di Romina Sonetto. Aiuto tecnico di Arturo D’Este. Collaboratori Chiara Paolucci, Tania De Cicco e Silvano Mazzoleni.

Ingresso riservato ai soci. Per i non soci tessera 13 € valevole per il 2019

Informazioni e prenotazioni: 3317739633 (telefonare al pomeriggio o prenotarsi tramite WhatsApp)