L’associazione culturale de I Ragazzi del Chaos presenta la Compagnia “Le Mani e le Nubi Teatro” in scena con “Annamaria”. Interpreti: Alessandra Munerol, Ivano Vigo, Salvatore Coco e Valentina Zingaro. Testi di Leonardo Rombolà. Video: Vittorio Segotta. Tecnico luci: Michele Abrate.

Spettacolo teatrale contemporaneo di ricerca liberamente ispirato alla tragedia della motobarca Annamaria, avvenuta nell’estate del 1947, dove a pochi metri dalla località “Burrone” di Albenga persero tragicamente la vita 44 bambini di età compresa tra i cinque e gli otto anni e tre accompagnatori. La comunità di Albenga, in particolar modo la Croce Bianca, si spese in maniera esemplare per aiutare le vittime e le loro famiglie.

Siamo partiti da questa tragedia per poter parlare in maniera universale di tutte le morti avvenute ingiustamente in mare. Non solo, è anche stato lo spunto per parlare di comunità – umanità, amore, dolore e relazioni umane e familiari. Non si può rimanere estranei all’altro se sentiamo viva in noi la comunità. Il dolore di una famiglia ci tocca tutti, perché mio figlio è tuo figlio.

Questo è quello che successe ad Albenga, dove ogni madre si sentì madre non una ma 44 volte, 44 come i bambini strappati via dalla tragedia. Questo è quello che ad oggi si fatica a vedere perché si è persa la comunità a discapito di una disumanizzazione e della sensazione che tutto sia “altro” da noi e quindi non ci riguardi.

Leggendo questa storia, le poesie e le testimonianze raccolte colpisce come siamo tutti padri, madri, bambini, viaggiatori e migranti. Siamo tutti semplicemente umani e non dovremmo dimenticarcene.