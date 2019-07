La comicità di Paolo Migone e la musica d’autore di Eliana Zunino a Marina Summer Fest

La comicità di Paolo Migone e la musica d’autore di Eliana Zunino con Giangi Sainato in un fine settimana all’insegna del divertimento per tutta la famiglia con la rassegna Marina Summer Fest.

Sabato 6 luglio alla Marina di Varazze salirà sul palcoscenico Paolo Migone in “Completamente spettinato”. Com’è nel suo stile il comico toscano racconta in chiave autobiografica e attraverso il filtro della sua comicità corrosiva i racconti di quelli che sono stati i momenti salienti della sua esistenza, alla scoperta di risposte che emergono dal passato per spiegare il presente. Alla risata spontanea si alternano momenti di riflessione sul teatro e sulla sua finzione, sulla vita e sulle esperienze che la segnano e la condizionano.

Paolo Migone è stato per circa quindici anni nel cast di “Zelig”. Tra i cavalli di battaglia dell’artista noto al grande pubblico l’eterno gioco fra uomini e donne, da cui trae spunti inesauribili per le sue esilaranti e corrosive performance, caratterizzate da un occhio sempre attento alla realtà del nostro tempo.

Lo spettacolo di Paolo Migone avrà inizio alle 22:30 e sarà preceduto alle 21:30 dall’esibizione della cantante savonese Eliana Zunino, accompagnata alla chitarra da Giangi Sainato, che si confronterà con le più grandi firme della musica d’autore italiana e non.