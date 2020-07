“La collina di Spoon River e le canzoni di Fabrizio De André” inaugura l’estate 2020 di Varazze

“La collina di Spoon River e le canzoni di Fabrizio De André” è lo spettacolo che apre la stagione estiva degli eventi di Varazze sabato 4 luglio alle ore 21:30, una stagione particolare, conferma il sindaco Alessandro Bozzano, “con scelte diverse nella programmazione che abbiamo dovuto rivedere per intero con l’assessore al Turismo, tenendo conto ed osservando tutte le normative riguardanti il contenimento del Covid-19”.

L’appuntamento nel luogo più suggestivo della città, il Molo Marinai d’Italia, sarà con lo spettacolo dedicato all’antologia di Spoon River e alle canzoni di Fabrizio de André, in collaborazione con l’Antico Teatro Sacco di Savona e Il Teatro Sipario Strappato di Arenzano. Per la regia di Lazzaro Calcagno fu allestito la prima volta per il 70° anniversario della prima traduzione dell’Antologia di Spoon River a cura di Fernanda Pivano, condannata dal regime fascista per il sentimento libertario che si respirava nell’opera.

L’opera è una raccolta di poesie in forma di epitaffio che raccontano la vita delle persone sepolte nel cimitero di un piccolo paesino immaginario della provincia americana. Fabrizio De André lesse “Spoon River” a diciotto anni, ritrovando se stesso in alcuni personaggi, scelse nove poesie dall’intera raccolta e, con la collaborazione di Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani, rielaborò i testi, scrisse le musiche e le raccolse nell’album “Non al denaro non all’amore né al cielo”.

In una scena asciutta caratterizzata da un baule colmo di antichi oggetti di uso comune, scorrono proprio i personaggi che hanno ispirato il cantautore genovese, evocati da Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti e Manuela Salviati. Canzoni e musiche sono eseguite dal vivo dai London Valour (Matteo Troilo voce e chitarra, Federica Calcagno al violino, Enrico Bovone alle percussioni).

Ingresso libero con posti limitati