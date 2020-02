“La collina di Spoon River e le canzoni di Fabrizio De André” al Teatro Sacco

Domenica 23 febbraio alle ore 17:30 il Teatro Il Sipario Strappato e l’Antico Teatro Sacco presentano “La collina di Spoon River e le canzoni di Fabrizio De André” di Lazzaro Calcagno, con le musiche dei London Valour per la regia dello stesso Calcagno.

Lo spettacolo fu allestito la prima volta per il 70° anniversario della traduzione dell'”Antologia di Spoon River” di Lee Master a cura di Fernanda Pivano, che fu condannata dal regime fascista per il sentimento libertario che si respirava nell’opera. Ora debutta nuovamente arricchito e ampliato nei suoi testi. L’opera è una raccolta di poesie in forma di epitaffio che raccontano la vita delle persone sepolte nel cimitero di un piccolo paesino immaginario della provincia americana.

De André lesse “Spoon River” a diciotto anni, ritrovando se stesso in alcuni personaggi, scelse nove poesie dall’intera raccolta e con la collaborazione di Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani rielaborò i testi, scrisse le musiche e le raccolse nell’album “Non al denaro, non all’amore né al cielo”.

In una scena asciutta caratterizzata da un baule colmo di antichi oggetti di uso comune scorrono proprio i personaggi che hanno ispirato il cantautore genovese, evocati da Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti e Manuela Salviati e sottolineati dal talento di Matteo Troilo e dei London Valour, che interpreteranno i testi di Faber accompagnandosi con i loro strumenti.