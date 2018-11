“La classe degli asini” – Gli ospiti del Ramella attori per un giorno

Giovedì 15 novembre alle ore 15:30 nel salone delle feste della residenza protetta Ramella di via Stella a Loano andrà in scena “La classe degli asini”, una commedia in unico atto recitata dagli ospiti della struttura.

“La preparazione dei testi, la scelta degli attori, la distribuzione delle parti e le prove di recitazione hanno richiesto un notevole sforzo sia al personale sia agli ospiti stessi, che hanno vissuto questa avventura come una vera e propria compagnia teatrale, sempre presenti alle prove e impegnati nella parte assegnata – spiega il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Luca Lettieri – È necessario ringraziare i volontari Avo che da sempre seguono e assistono gli ospiti della struttura in tutte le attività ricreative”.

“Erano ormai diversi anni che gli ospiti del Ramella non si cimentavano più nella messa in scena di una commedia – aggiunge la direttrice della residenza protetta Chiara Pizzignach – Quest’anno l’iniziativa è stata colta con entusiasmo e nel rispetto dei tempi e delle esigenze di attori così particolari. Ora siamo pronti ad andare in scena”.