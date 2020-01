La Circle Blues Band e la musica di Tom Waits al Circolo “Neruda”

Venerdì 24 gennaio il Circolo ARCI “Pablo Neruda”, in via Romana 20, a Cairo Montenotte ospita la Circle Blues Band per un concerto dedicato al grande Tom Waits. Sul palco si esibiranno Gianpaolo Grollero alla chitarra e voce, Giorgio Barbera alla chitarra solista, Ettore Mancuso al basso, Enzo Miano alle armoniche e Roberto Melone alle percussioni.

Tom Alan Waits (Pomona, 7 dicembre 1949) è un cantautore, polistrumentista e attore statunitense che ha esercitato una notevole influenza su molti cantautori delle generazioni successive alla sua ed è ampiamente considerato dalla critica musicale come uno dei massimi autori del Novecento. Artista poliedrico, ha lavorato anche nel teatro e nel cinema. In quest’ultimo in particolare si riscontrano diverse collaborazioni con i registi Francis Ford Coppola, Jim Jarmusch e Terry Gilliam.

Ha ricevuto numerose candidature per premi e riconoscimenti in campo musicale e ha vinto il Grammy Awards per gli album “Bone Machine” e “Mule Variations”. Il critico musicale Daniel Durchholz descrisse la voce di Waits “come se fosse stata immersa in un tino di whisky, poi appesa in un affumicatoio per qualche mese e infine portata fuori e investita con una macchina”.

Nel 1986 al Teatro Ariston di Sanremo, accompagnato dal fido Greg Cohen e dall’amico Roberto Benigni, ritira il Premio Tenco “per aver dato voce e forma di canzone a quell’America romantica, povera ed emarginata, già messa in letteratura da Jack Kerouac e Charles Bukowsky, l’America etilica dei vagabondi e dei perdenti, l’America stracciona ma poeticamente illusa che la vita, come un film di Frank Capra, sia sempre una cosa meravigliosa”, come si legge nella motivazione.

L’evento musicale sarà preceduto alle ore 19:30 da una cena: chi volesse partecipare può prenotare direttamente al bar oppure al numero 3335255964.