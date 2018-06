La chitarra di Mr. Eric Gales a “BOOM! Celle Blues Festival”

Per il quarto anno consecutivo l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Celle Ligure in collaborazione con Raindogs House di Savona presenta “BOOM! Celle Blues Festival”. L’evento fa parte del progetto “Celle Giovani e Musica” ed è stato inserito nel prestigioso cartellone di “Riviera Jazz & Blues Festival”, promosso da Raindogs House e diversi Comuni del ponente ligure. “BOOM!” anche in questa edizione vedrà sul palco uno dei più grandi nomi del chitarrismo blues mondiale: Mr. Eric Gales.

Fenomeno mancino della sei corde, Gales arriva in Italia con la sua Eric Gales Band per infiammare i festival estivi. Ex bambino prodigio con un contratto con la Elektra Records già a 17 anni e un disco inciso nel 2001 per MCA Records, Gales è un “camaleonte” dal talento ineccepibile, capace di passare dal blues al rock fino alle contaminazioni più psichedeliche e hard rock. Alla carriera di cantautore ha anche alternato un ruolo da session man, suonando con nomi come Carlos Santana, Gary Clark Jr., Doyle Bramhall II e Eric Johnson.

È molto apprezzato negli ambienti vicini al mondo di Jimi Hendrix ed ha partecipato all’Experience Hendrix, tribute tour del 2008 in cui suonava con Mitch Mitchell, batterista dei Jimi Hendrix Experience. Il suo ultimo album “Middle of the road” ha visto la luce nell’estate 2017 e contiene duetti con Lauryn Hill e Gary Clark Jr.

La serata proseguirà con i ritmi travolgenti dei The Dreamers RnB&DooWop. Questo progetto nasce dalla passione dei due dj (Houserockin’ Chris e Love Bandit) per la musica afroamericana degli anni ’50 e ’60. Selezioni musicali tutte da ballare direttamente da vecchi vinili a 45 giri di Rhythm and Blues, Doo Wop e Rock and Roll.

A condurre la serata sarà la speaker radiofonica Dalida.