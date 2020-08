La Chicchiricchì Run di Ferragosto ritorna a Pietra Ligure

Sabato 15 agosto dalle ore 8 ritorna la Chicchiricchì Run di Ferragosto, il classico appuntamento annuale a Pietra Ligure: un allenamento di gruppo, chiaramente, in questa occasione, come già nella prima Chicchiricchì Run della ripartenza dello scorso 5 luglio, con distanziamento interpersonale, seguendo le normative vigenti in tema di Covid-19.

Si corre e si cammina quindi partendo da piazza Vittorio Emanuele II (ex piazza Magazzini 2000) lungo un percorso di circa 8 km per i Runners e 6 km per i Walkers, in un’iniziativa aperta a tutti, grandi e piccini, individuali, coppie e famiglie che decideranno di trascorrere una mattina diversa in compagnia dei ragazzi dell’associazione sportiva RunRivieraRun, organizzatori dell’allenamento, con la collaborazione del Comune.

La Chicchiricchì Run è un allenamento senza l’assillo del tempo, dei cronometri e delle classifiche, capofila di un progetto nato nel 2014 per diffondere la “mission” principale di RunRivieraRun, il progetto “Socializzazione e Benessere”, in cui corsa e camminata diventano luogo e momento per conoscere se stessi e gli altri con un’attenzione particolare alla propria salute.

Ci saranno premi ad estrazione e la partecipazione è ad offerta libera. Obbligatorio l’uso delle mascherine prima e dopo l’allenamento e il distanziamento interpersonale di 1 mt durante le fasi pre e post allenamento e di 2 mt durante l’attività sportiva.

“L’evento rientra nel ricco ventaglio di iniziative esperienziali predisposto dal Comune, che vede nel wellness uno dei settori su cui é stata impostata l’offerta turistica per la stagione estiva 2020”, afferma l’assessore comunale a Sport e Turismo Daniele Rembado.

Ma le attività dell’Asd RunRivieraRun non si fermano qui. Venerdì 21 agosto ci sarà la Sunset Run & Walk, pomeridiana, tra lungomare XX Settembre (Bagni Giardino) e il molo, con la Turbo Baby alle 18 (corsa per bambini sotto ai 12 anni), la Sunset Run & Walk (allenamento di 1 ora per tutti, sia Runners sia Walkers) alle 18:30 e alle 19:30, sul molo, lo Stretching con l’istruttrice Marzia Ravetta (si consiglia di portare tappetino/asciugamano).

Sabato 22 agosto si parte con la seconda Tune-Up RunRivieraRun 2020 con la Borgo by Night Running, circa 5 km non competitivi a passo libero, con partenza e arrivo in piazza Porta Testa a Finalborgo alle ore 19 E un percorso completamente diverso per questa edizione, causa emergenza Covid-19.