“La casa che vorrei”: installazione open air per riflettere sui modi di abitare

Savona. Dopo il successo dello scorso anno, da venerdì 30 ottobre in piazza Sisto IV torna l’edizione savonese della manifestazione nazionale “Open! Studi aperti”, un allestimento open air pensato per attirare l’attenzione e incuriosire i non addetti ai lavori sugli spunti degli architetti sul tema della casa e dei nuovi modi di abitare. L’evento intende diffondere la cultura architettonica, testimoniare e rinnovare la sensibilità nei confronti dell’ambiente, del paesaggio, dei territori e degli spazi e sottolineare che l’architettura è un bene e un valore per tutti.

Una casa davanti al mare, abitare un monolocale, vivere in campagna, un nuovo concetto di lampada e arredi da interni, riscoprire e abitare gli spazi pubblici sono solo alcuni dei progetti che i visitatori possono scoprire nella mostra, focalizzata sul tema “La casa che vorrei”, che mette in vetrina una visione dell’abitare in tutte le sue possibili accezioni (abitazioni singole o collettive, temporanee o provvisorie, social housig, hotel, residence, etc.) attraverso fotografie, schizzi, disegni e progetti prodotti dagli studi partecipanti.

La mostra pensata come installazione evento riprende il filo conduttore dello scorso anno in una nuova veste ed è allestita su quattro monoliti in legno giallo, volumi semplici e stereotipati che metaforicamente simboleggiano il senso dell’abitare, realizzati con materiali da edilizia (pannelli per casseforme e viti) e che verranno riutilizzati nei cantieri dall’impresa installatrice. Una soluzione economica, sostenibile e versatile ideata dagli architetti della Commissione Cultura.

Normalmente i pannelli vengono utilizzati per realizzare opere di calcestruzzo armato e attraverso il loro assemblaggio creano l’involucro dentro cui effettuare l’armatura e il getto del calcestruzzo liquido. Una volta fatto presa e indurito, i pannelli vengono disassemblati, puliti e pronti per essere riutilizzati in altri cantieri.

“Allo stesso modo auspichiamo che una volta smontata l’installazione si sia consolidato ancor più il ruolo che l’architetto svolge nei confronti del cittadino e della società – dice il presidente dell’ordine Giacomo Airaldi – Il progetto è un processo continuo di prospettiva, analisi e adattamento attraverso cui si valutano gli obiettivi, si considerano i riferimenti e si fanno le scelte”.