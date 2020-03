“La capra matta pulisce il bosco” – I Laboratori di Nonno Lù

Nonno Lù è un “giovane nonno” che si diverte ad inventare attività outdoor per bambini, senza dimenticare la manualità. In questo caso propone la fiaba itinerante “La capra matta”, ambientata in alcune caverne dietro Finalborgo, e coglierà l’occasione per far riflettere i partecipanti sulla cura e il “disordine” del bosco, spesso funzionale alla biodiversità, senza però dimenticare che talvolta un po’ di pulizia la si deve fare.

Ritrovo ore 14 a Finale Ligure, zona monumentale di Perti, monumento ai caduti. L’iniziativa è rivolta ai bambini della scuola primaria. Merenda in autogestione. È d’obbligo indossare abbigliamento idoneo (pantaloni lunghi e scarpe da trekking). Munirsi di borraccia e guanti da lavoro; torcia e frontalino opzionali.

Informazioni e prenotazioni: contattare entro il giorno precedente Luca Sibona al numero di telefono 3397627691. Contributo: € 7 (€ 5 se figli o nipoti di soci Roero Langhemare).