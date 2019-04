La Canzone di Serenella: i Musicali Seriali in concerto

A grande richiesta, Sabato 6 aprile a partire dalle ore 20 presso “La Canzone di Serenella”, tornano i Musicali Seriali, band savonese nata nel 2017 con l’idea di proporre un viaggio attraverso la musica italiana, spesso sottovalutata o dimenticata.

Rileggendo il tutto in chiave rock, il repertorio comprende le canzoni di alcuni grandi della musica italiana, tra cui

Vecchioni, Finardi, Bennato, Ranieri, Rino Gaetano, Zucchero, Lucio Dalla, De Gregori, Graziani, Battiato e molti altri.

Il quartetto è formato da Innocente “Ce” Civelli, voce e chitarra; Simone Perata, basso e voci; Fabio Ferrero, chitarra e Umberto Spitale, batteria.

La cucina di Serenella sfornerà un buffet di piatti freddi e caldi della tradizione ligure, all you can it, a 15 euro.