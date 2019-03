“La Canzone di Serenella” – Concerto degli Stone in Love

Sabato 30 marzo alle ore 20 ai Nuovi Giardini Serenella si esibiscono in concerto gli Stone in Love. La band nasce a Savona nell’estate 2010 con l’idea di formare un tributo al gruppo portante del genere Adult Oriente Rock, i Journey, che rappresentano storicamente l’origine del genere hard rock melodico che ha influenzato tutta una generazione di musicisti.

A novembre dello stesso anno esordiscono al Beer Room. Nel giro di breve tempo si ritrovano a suonare in diversi locali di Savona e Genova, tra cui il Crazy Bull. Nel frattempo partecipano e vincono il concorso per band “Mille Papaveri Rossi”, grazie al quale hanno la possibilità di esibirsi come gruppo ospite nello Stronghold Contest al Priamar di Savona. Nel 2019 la band decide di alternare la formula tributo con un repertorio di cover rock, in base alle varie esperienze e gusti dei vari membri, uscendo un po’ dal semplice contesto di tribute band.

La line up attuale comprende Stefania Prian alla voce, Luciano Giorda alla chitarra, Gabriele Galli al basso e Matteo Capello alle tastiere. Il repertorio delle cover spazia tra pop e rock e comprende gruppi quali Toto, Survivor, Journey Foreigner, Bryan Adams, Bon Jovi.