“La Canzone di Serenella” – Bad Bite of Beat in concerto

Sabato 9 febbraio alle ore 20 presso i Nuovi Giardini Serenella si esibiranno i Bad Bite of Beat per l’appuntamento aperitivo – concerto.

Band psichedelica da sentire e vedere, la pulizia del suono inconfondibile della chitarra di Albertino Caroti si fonde con lo show indemoniato di Alberto Rovella che sul palco urla, balla, ride e canta (anche), coinvolgendo il pubblico in un vero e proprio show di due ore in cui il tempo è scandito in modo preciso e rigoroso dalla ritmica affidata alle sapienti mani di Massimo Zamagni alla batteria e Oreste Lo Giudice al basso.

Guest star della serata Giampiero Levratto alle tastiere (Il Triangolo, I Capovolti, etc.)

La cucina dei Serenella sfornerà deliziosi manicaretti caldi e freddi.