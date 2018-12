“La Canzone di Serenella” – Aperitivo concerto con Penelope Please & The Neon Deomn

L’appuntamento prenatalizio de “La Canzone di Serenella” presenta venerdì 21 dicembre alle ore 19:30 un aperitivo concerto di Penelope Please and The Neon Demon, una concept band formata da Simon Taylor Demon (bass), Milo Full Demon (guitar), Umbert Hospital Demon (drums) e Penelope Please (lead voice).

Penelope, la drag queen più figa della Liguria, ha deciso di sfogare le proprie coloriture vocali in un repertorio di cover internazionali fra il punk rock, il funky, il rhythm & blues e il pop rock. Dissacrante e irriverente, con i testi originali “arricchiti” qua e là da parole chiave in italiano che non ne stravolgono la metrica del test bensì ne sottolineano il significato in chiave camp queer italico. Si definiscono jerk off porno rock style… con molto style scenico!

La cucina di Serenella sfornerà stuzzichino caldi e freddi di stagione. Prenotazione consigliata.