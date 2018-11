“La Canzone di Serenella” – Aperitivo concerto con gli Eurox

Nel quarto appuntamento con i concerti aperitivo de “La Canzone di Serenella” venerdì 30 novembre alle ore 19:30 si esibiranno gli Eurox, band savonese fondata nel dicembre 2017 e composta da tre elementi provenienti da diverse esperienze musicali: Silvana Surya Giannuzzo (voce), Enrico Giusto (voce e chitarra) e Sergio Carrara (batteria).

Una miscela di passioni comuni per il rock e il pop ha dato vita al progetto Eurox, unica tribute band del panorama musicale ligure a rendere omaggio a due gruppi simbolo degli anni ’80 quali gli Eurythmics e i Roxette.

Le loro più grandi hit, da The Look a Sweet Dreams, passando per Joyride e When tomorrow comes, sono riprodotte con un sound & style inconfondibile, attraverso un intreccio alternato di brani che hanno rivoluzionato la scena musicale rock pop di quel periodo, caratterizzato da ottimismo, spensieratezza e grande energia.