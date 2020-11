“La canzone dei sommersi”: il potere della parola tra Malebolge e Auschwitz con Paola Bigatto

Finale Ligure. Sabato 30 gennaio alle ore 21 al Teatro delle Udienze l’attrice e autrice Paola Bigatto va in scena con l’incontro spettacolo “La canzone dei sommersi – Il potere della parola tra Malebolge e Auschwitz”.

Dopo una presentazione piena di suspence, Dante interrompe il discorso di Ulisse fin dalla prima parola con un ardito “a capo”. Perché? E come può un lettore rendere questo vuoto? Deve farlo? O deve leggere continuativamente il verso successivo?

Paola Bigatto, appassionata lettrice della “Divina Commedia”, da anni porta in scena il monologo “La banalità del male” e affronta con professori e allievi le tematiche sollevate dalla riflessione sulla Shoah. Nel centenario dantesco propone un percorso a partire dalla lettura di questo verso, collocato in un canto ricco di difficoltà e arditezze metriche, che tratta delle insidie e del potere del linguaggio.

Attraverso questo filo, dopo un percorso nelle altezze della “Commedia”, verrà attraversato il “mare rinchiuso” di Primo Levi per arrivare a indagare le diverse parole che indicano la Shoah, sulla scorta delle riflessioni

contemporanee di David Grossmann. Sarà proprio l’autore israeliano ad offrire all’attrice una possibile soluzione per la sua lettura.

Ingresso: 18 €. A causa delle nuove disposizioni non sarà consentito l’accesso a spettatori non muniti di biglietto e non sarà possibile acquistarli in loco ma solo attraverso la biglietteria online. In caso di persone con difficoltà motorie, prima di acquistare i biglietti contattare la Direzione al numero 3274743920.